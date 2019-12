La N-VA claqua la porte du gouvernement le 8 décembre 2018. Depuis, la Belgique est en crise, avec un gouvernement minoritaire, et les élections n’ont rien arrangé. Analyse d’une situation en tout point inédite.

La crise politique est profonde. Sans doute plus profonde que toutes celles que le pays a connues depuis la Deuxième Guerre mondiale, pense Édouard Delruelle, professeur de philosophie politique à l’ULiège (et futur président des Mutualités socialistes). Le 8 décembre, cela fera un an que la N-VA claquait la porte de la majorité fédérale, laissant la Belgique avec un gouvernement minoritaire. M. Delruelle livre son analyse de la situation politique.