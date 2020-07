Le président du SP.A, Conner Rousseau, a décliné une invitation de Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open Vld) à se rendre à une réunion avec les 6 partis ( MR, Open Vld, CD&V, CdH, N-VA et sp.a). La coalition Arizon a du plomb dans l'aile.

"Une note de base équilibrée sur la politique de relance est prête. Cet après-midi, 6 partis ont été invités à en débattre en vue de négocier. Malheureusement le sp.a a refusé l'invitation. Si nous voulons des solutions, il faut au moins avoir le courage d’écouter", a tweeté Georges-Louis Bouchez, président du MR.

Il s'agissait d'expliquer aux partenaires le contenu de la note rédigée par les trois informateurs. La semaine dernière, le président du SP.A a remis une note au trio fixant ses conditions pour entamer les négociations pour la formation d'un gouvernement.

"Aucune autre consultation bilatérale n'a été promise. Au contraire, et on a bien expliqué pourquoi. Cela ne serait pas non plus équitable pour les autres partenaires potentiels, qui avaient beaucoup moins de contacts avec les trois présidents. La note est prête. Venez écouter", a tweeté de son côté le président de l'Open Vld.

Il s'agit d'un nouveau blocage dans les négociations, 13 mois après les élections et alors que le mois de septembre a été fixé par les partis comme deadline pour trouver une solution pour éviter un retour aux urnes.

Ce lundi midi, à la sortie de son bureau politique, Maxime Prévot, président du CDH, a fait savoir que les conditions pour que son parti intègre une coalition Arizona n'étaient pas remplies à ce stade. Selon Georges-Louis Bouchez, "le cdH a refusé car le SPa a refusé". "J’ai d’ailleurs le message de confirmation de participation à la réunion du président du cdH qui conditionne sa présence à celle du SP.A", a-t-il encore tweeté.