Jean-Charles Luperto (PS) est poursuivi pour outrage aux bonnes moeurs pour des faits présumés commis dans la partie publique des toilettes d'une station-service, connue comme étant un lieu de rencontres homosexuelles.

La cour d'appel a décidé mardi de rouvrir les débats à la demande du parquet général. Un témoin s'est en effet manifesté après l'audience qui s'était tenue en mai au cours de laquelle le parquet général avait requis de 6 à 8 mois avec sursis et la défense avait plaidé l'acquittement.

Le témoin, a indiqué Me Marc Uyttendaele, avocat de Jean-Charles Luperto, est l'ancien compagnon de la mère du petit garçon de 9 ans et demi qui avait dit avoir vu Jean-Charles Luperto s'exhiber dans la partie publique des toilettes.

D'après l'avocat, ce nouveau témoin qui, semble-t-il pensait que l'affaire était close depuis longtemps, aurait indiqué que les enquêteurs avaient laissé un album de photos pendant plusieurs heures entre les mains de la mère pour qu'elle puisse identifier plus aisément Jean-Charles Luperto.

Me Marc Uyttendaele a salué cette réouverture des débats: "C'est la première fois qu'une juridiction s'interroge sur l'intégrité de l'enquête et sur la manière très suspecte et très curieuse dont une série de faits fantaisistes ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires".