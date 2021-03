Des régionalistes, on en trouve davantage au PS et au MR que dans les autres partis politiques. Olivier Bierin, député wallon de Liège sous la bannière écologiste, est pourtant, lui aussi, convaincu de la nécessité de transformer la Belgique fédérale actuelle basée sur des Régions et des Communautés en une Belgique à quatre Régions (flamande, bruxelloise, wallonne et germanophone). Cette nécessité est même, selon lui, "démocratique". Il le précise d’entrée de jeu, sa position est personnelle et n’engage pas son parti, encore très timide sur ces questions. "Mon premier argument est d’ordre démocratique, parce que, si on veut que les citoyens s’impliquent, il est nécessaire d’avoir des institutions plus simples. Aujourd’hui, il faut presque un doctorat pour comprendre les institutions belges. Pour s’impliquer, le citoyen a besoin de savoir qui est responsable des décisions dans ce pays."