Les indicateurs sont au vert, depuis plusieurs semaines en Belgique. La situation épidémiologique toujours plus favorable devrait permettre aux autorités d'aller plus loin dans le déconfinement. Se trouvent notamment sur la table du Comité de concertation un élargissement de la bulle, des heures plus tardives de fermeture pour l'Horeca et une possible levée de l'interdiction de déplacement à plus de 10 personnes.Mais si les données épidémiologiques belges sont scrutées avec attention par nos politiciens, il n'y a pas que celles-ci qu'ils observent actuellement. Tous les regards sont également tournés vers le Royaume-Uni, où un important rebond épidémique a forcé le pays à repousser la mise en place de certains assouplissements. Le variant delta, à l'origine de la hausse des contaminations, circule également dans notre pays et fera l'objet de discussions lors de ce Comité de concertation.Que vont donc décider le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées ? Suivez en direct les dernières informations relatives à ce Codeco ci-dessous.