Les deux partis ont déposé des propositions de loi en ce sens. L'impact sur les négociations fédérales sera sans doute limité.

La limitation du chômage dans le temps est une vieille revendication de l’Open VLD et de la N-VA. Par le passé, les deux partis ont déjà déposé des textes en ce sens et ils reprenaient encore la mesure dans leur programme pour les élections du 26 mai. Ils viennent de remettre le couvert. Ils ont, chacun de leur côté, redéposé à la Chambre une proposition de loi visant à limiter les allocations de chômage dans le temps. Les dates de dépôt sont le 14 novembre pour la N-VA et le 18 pour l’Open VLD.