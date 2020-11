À créer autant d’instances de conseil, risque-t-on de s’éparpiller, voire de se perdre ? C’est en tout cas ce que laissait entendre Pierre-Yves Jeholet (MR), le ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à propos du baromètre : "Le report n’a pas été concerté. On a discuté du baromètre pendant des mois et maintenant, on apprend qu’il ne fait plus partie de la stratégie. Il y a les task force, le RAG, le RMG, la Celeval, etc. Qui sont nos interlocuteurs ?" s’interrogeait le libéral.