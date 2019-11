Paul Magnette, actuel informateur royal, avait pris rendez-vous avec la presse ce lundi à 15h. L'occasion pour le nouveau président du PS de faire le point sur l'avancement de sa mission avant de remettre un premier rapport au Roi lundi 18 novembre.

"J'ai tout d'abord rencontré séparément les Informateurs royaux Reynders et van de Lanotte et j'ai pu prendre la mesure dans le détail du travail accompli", commence l'homme fort de Charleroi.

Jusqu'à samedi, le président du PS a rencontré 6 partis de la même famille, à savoir les libéraux, les socialistes et les écologistes du nord et du sud du pays.

"Pour l'instant, tous les partis ont fait part de leur disponibilité."

Que retenir de ces premiers entretiens ?

"Certains points de convergence se dégagent. Il y a eu un consensus sur l'emploi, qui est un objectif essentiel pour assurer un financement durable de l'état de la sécurité sociale. C'est un point d'entente très important."

Le président du PS n'a pas souhaité rentrer dans les détails : "Le climat, La croissance, la cohésion sociale, le financement de la justice et sécurité et la migration sont autant de sujets qui reviennent régulièrement."

Paul Magnette explique qu'il rencontrera le commissaire aux Affaires économiques Pierre Moscovici pour discuter du budget. "Chacun est conscient que la situation budgétaire est compliquée. Chacun est aussi conscient qu'on ne peut pas laisser les déficits à l'infini et renouer avec un effet de boule de neige connu dans les 80. Sur la manière de régler le problème des finances publiques, vous imaginez bien qu'elle diffère entre partis, bien évidemment."

"Une autre thématique est bien entendu le volet constitutionnel. La question est étudiée de manière transversale."

Et après ?

"J'ai utilisé la journée d'hier et aujourd'hui pour rédiger une note et la soumettre aux partis. Il n'est pas toujours évident, dans les entretiens, de mesurer l'adhésion de chaque parti, mais bien par écrit".

"D'ici à samedi, je reverrai les 9 partis qui n'ont pas exclu de participer à un gouvernement."

"Après, je rédigerai une synthèse que je présenterai au roi, comme il me l'a demandé, lundi prochain."

M. Magnette a également parlé de l'ambiance autour des négociations: "L'ambiance de travail est excellente et tous les partis ont accepté la méthode que j'ai proposée", explique-t-il. "Les entretiens sont constructifs et respectueux".

Il poursuit: "Il y a un certain nombre de points où il y a une ébauche de consensus. Par exemple, tout le monde est d'accord sur l'objectif de relever les basses pensions."

Il continue: "Les libéraux, les socialistes et les écologistes se sont présentés ensemble, ça me permet d'aller plus vite vers les différentes convergences."

"C'est une mission d'information, il ne m'est pas demandé de présenter une coalition possible mais de présenter un socle de convergences entre partis."

Il termine: "Par rapport à la semaine dernière, je suis un peu plus optimiste."