Le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, est l'unique candidat à la succession d'Elio Di Rupo à la tête du parti socialiste. Sa candidature a été jugée régulière vendredi par la commission de vigilance du PS. Le parti procèdera les 18 et 19 octobre au renouvellement de ses instances, nationales, de fédérations et de sections, à l'exception des fédérations liégeoise et namuroise.

L'ex-Premier ministre Elio Di Rupo, président national du PS pendant 20 ans, est redevenu ministre-président de la Région wallonne mi-septembre, à la tête d'une coalition PS-MR-Ecolo. Dans la foulée, il avait annoncé que sa formation politique organiserait une élection présidentielle en octobre, tout en précisant qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession.

M. Magnette avait pour sa part annoncé officiellement le 16 septembre qu'il briguerait la présidence. Jugée régulière, sa candidature sera donc soumise au vote des militants.

S'il est élu, le Carolorégien devrait s'installer au Boulevard de l'Empereur vers la fin octobre.