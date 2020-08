Comme on pouvait s’y attendre , le duo Paul Magnette-Bart De Wever a été reconduit par le Roi ce samedi. Leur mission a été prolongée jusqu’au 17 août. Dans son communiqué, le Palais indique que le Roi a invité les partis concernés à "". Quinze mois après les élections, il est demandé à chacun de faire un pas vers l’autre et assouplir des positions inconciliables par nature. On peut penser que ce message s’adresse tant aux libéraux qu’aux écologistes qui, consultés la semaine dernière, ont placé leurs exigences assez haut.