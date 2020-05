Le président du PS, Paul Magnette, a exclu mardi la remise en cause des majorités au pouvoir depuis près d'un an en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles et réunissant les socialistes, les libéraux et les écologistes, en raison du comportement du président du MR, Georges-Louis Bouchez, considéré comme "irritant" par certains barons du parti.

"Je ne remets absolument pas en cause les majorités" qui dirigent ces deux entités fédérées, a-t-il affirmé lors de l'émission Matin Première de la RTBF-radio dont il était l'invité.

Comme nous vous le révélions hier, les représentants socialistes, réunis ce lundi en bureau de parti, ont exprimé un véritable ras-le-bol face au comportement de Georges-Louis Bouchez et de son manque de respect envers ses partenaires de coalition. "Bouchez, qui se 'trumpise', entraîne tout le MR dans la même logique", a souligné un élu socialiste, qui accuse le président des libéraux de "schizophrénie politique".

Paul Magnette, interrogé mardi sur ces propos, a assuré avoir "des rapports très professionnels" et "aucun problème" avec ses homologues présidents de parti.

"Je n'ai pas envie de personnaliser les choses (...). Il y a des débats dans les bureaux de parti, c'est normal, cela fait partie de la vie démocratique. Les débats de bureaux de partis sont des débats de bureaux de partis, cela permet à chacun d'exprimer son agacement, ses opinions. Je ne remets absolument pas en cause les majorités", a souligné le président du PS.