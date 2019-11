L'informateur Paul Magnette a donné une conférence de presse ce lundi à la Chambre après avoir fait rapport au Roi. Depuis sa désignation le 5 novembre, M. Magnette rend compte régulièrement de l'avancée de ses travaux. Comme attendu, sa mission a été prolongée jusqu'au 9 décembre.

Le mot d'ordre pour le président du PS reste de trouver un consensus, le plus large possible, afin de trouver une solution dans la formation du futur gouvernement fédéral. Il n'y a pas eu de précisions très claires sur la future coalition possible mais les thèmes ont été approfondis, particulièrement par rapport à la future politique économique du pays.



Par contre, d'autres thèmes ont clairement été rejetés. Le confédéralisme, par exemple, est un sujet qui a été abordé que par un seul parti, donc ce thème a été expurgé du travail de concertation entre les partis.

"Je parle avec tous les partis", a par contre bien rappelé Paul Magnette, en rejetant les insinuations de rejets de la N-VA. "Il faut se mettre autour d'une table et former un gouvernement", a-t-il conclu, en rappelant son rôle d'informateur et non de président du PS.

Ses principales déclarations quant aux points abordés avec les partis et sur le travail qui reste à faire:

- "Il faut un pacte national pour le plein emploi et le bien-être au travail"

- "Le soutien à l'esprit d'entreprise et la productivité"

- "La transition durable de notre économie et de notre société"

- "Il faut une société avec une plus grande cohésion sociale"

- "Il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'absence d'un gouvernement fédéral. En cas de choc économique majeur, nous ne serions pas en mesure de réagir"

- "Je vais d'abord continuer d'approfondir et de détailler les différentes notes et je vais rencontrer un certain nombre d'institutions fédérales (...) pour évoquer avec eux le pacte national d'investissements stratégiques"

-"Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une négociation fédérale, et que nous parlons pour tous les Belges, au Sud comme au Nord, à l'Est comme à l'Ouest du pays. Je crois en un Etat moderne, qui ne laisse personne au bord du chemin, avec une Belgique qui reste pionnière au niveau européen"

- "Il est plus que temps de réussir. Je vous rappelle que le gouvernement fédéral est tombé le 18 décembre, inutile de rappeler les conditions, ça fait donc presque un an. Un an sans gouvernement..."

- "Je réitère donc mes appels à chacun à sortir de sa zone de confort et de prendre ses responsabilités, tout en faisant passer l'intérêt général avant les stratégies de partis"

- Et pour le pas faillir à la tradition, je citerai Martin Luther King, en d'autres termes: "Nous devons utiliser le temps de façon créative, tout en sachant qu'il est toujours temps de faire le bon choix"