"Bref, le tax shift était une bonne idée mais un peu décevante au bout du compte. Il y a eu un impact, c’est sûr, en termes d’emplois et de revenu disponible, bien que ceci soit remis en cause par certaines études, dont celle de l’IRES (Institut d'études économiques de l'UCLouvain), mais on aurait pu aller plus loin". Cet économiste ne veut pas se faire d'ennemi, mais son avis synthétise les travaux de la Banque nationale, du Bureau du Plan et de la KULeuven, qui ont ausculté LE sujet de débat de la précédente législature: le financement du tax shift.