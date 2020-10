"On comprend que le secteur horeca se sente visé sans raison", a affirmé dimanche Paul Magnette sur le plateau de RTL-TVi. Mais "c'est parce que les décisions sont prises par étape. On va revoir toute une série d'autres règles et je m'attends sous peu à des décisions encore plus fermes dans d'autres secteurs", a ajouté le président du PS et récent co-formateur du gouvernement aux côtés d'Alexander De Croo.

Ces prochaines mesures pourraient toucher "la culture, le sport, d'autres activités qui ne sont pas 'essentielles', même si l'on sait que tout cela est en réalité essentiel". "Toutefois, la priorité des priorités, maintenant, est de soigner les malades, sauver des vies, maintenir l'école".

Le PS garde par ailleurs sa ligne de conduite quant aux moyens économiques à avancer pour surmonter la crise. "Coûte que coûte, il faut mettre les moyens nécessaires pour des mesures de crise. D'abord pour la santé, pour l'économie et les secteurs touchés, mais aussi pour le social", a-t-il conclu.