La mission de l’informateur Paul Magnette (PS) entre dans sa phase décisive, pile six mois (ce mardi) après les élections. Lundi, le Roi a reçu le socialiste au palais de Bruxelles et lui a demandé de lui présenter un prochain rapport le 9 décembre. S’il ne s’enferme pas dans un calendrier définitif, la volonté de Paul Magnette, nous dit-on, est bien d’être fixé pour cette date sur la possibilité de négocier la formation d’un gouvernement de type arc-en-ciel, qui associe les familles socialiste, libérale et écologiste, plus le CD&V.