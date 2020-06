"La N-VA supplie de revenir au pouvoir au niveau fédéral", a déclaré le président du PS, Paul Magnette, dimanche dans l’émission De Zevende Dag, après que les dirigeants de la N-VA, Jan Jambon et Theo Francken, aient poussé à la formation d’un gouvernement de leur parti, la N-VA, avec le PS, dans des interviews du week-end.

Dans une interview avec De Zondag, l’ancien secrétaire d’État Francken avait indiqué que le temps était venu pour « un accord historique entre le nationalisme flamand et la social-démocratie ». Il a trouvé « intéressantes » certaines propositions de fond du président du PS, Magnette. Le ministre-président flamand Jambon a, lui, déclaré samedi dans De Morgen que la formation avec un axe entre la N-VA et le PS est la seule option qui reste dans le cadre de la formation du gouvernement fédéral.

« En 2014, ils n’ont pas dit ça », a répondu Magnette Sunday suite à une question sur De Zevende Dag. « Maintenant, le PS est incontournable, mais la N-VA ne l’est pas. Ils supplient d’arriver au pouvoir. Il est difficile pour eux de dire qu’ils veulent contrôler avec le PS, mais ils ne veulent rien savoir du programme du PS ».

Magnette a pris contact avec le président du SP.A, Conner Rousseau, ces dernières semaines. Un rapport de leurs entretiens sera bientôt présenté. « Partout, y compris chez les libéraux, les démocrates-chrétiens et les Verts, mais aussi chez la N-VA, la perception a changé. Tout le monde dit aujourd’hui que l’État doit être plus efficace, même si les réformes vraiment importantes ne sont pas pour l’immédiat, mais pour 2024. Et personne ne dit plus que nous devons équilibrer le budget d’ici 2024, ni que des économies doivent être réalisées dans le domaine de la santé ».

Le SP.A nous dit qu’il y a des « ouvertures en termes de contenu ». Magnette insiste sur le fait que lui et Rousseau ont demandé à toutes les parties en contact avec eux quelles étaient les leçons à tirer de la crise du coronavirus. « Et maintenant, les autres parties disent qu’il doit y avoir un retournement de situation ».