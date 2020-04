La tension est de plus en plus vive entre une partie du corps médical et la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open-VLD). Jeudi matin, cette dernière a assuré sur la chaîne d’information LN24 qu’il n’y avait pas de pénurie de médicaments dans les hôpitaux. "C’est dangereux d’affirmer cela dans la presse", a-t-elle expliqué. Des propos vivement contestés par Phillipe Devos, le président de l’Absym, Association belge des syndicats médicaux. "Madame De Block a réussi à se mettre tous les médecins hospitaliers à dos. Bravo à elle, peste-t-il. Son message est malhonnête : elle ne dit pas toute la vérité."