Le Vlaams Belang a lancé ce mercredi une nouvelle campagne massive sur les réseaux sociaux.

Le parti d’extrême droite plaide pour des élections anticipées et a lancé à cet effet une pétition. Pour renforcer sa position, il reprend à leur insu des citations de plusieurs personnalités de premier plan du nord et même du sud du pays. Des citations de Joachim Coens (président du CD&V et informateur royal), de l’ancien ministre-président flamand et informateur Geert Bourgeois (N-VA), du journaliste Bart Eeckhout (De Morgen), du constitutionnaliste Marc Uyttendaele et du politologue Carl Devos sont ainsi mis en scène à côté d’une grande photo des intéressés.

Le procédé, intellectuellement malhonnête et déloyal, vise à faire cautionner certaines propositions du Vlaams Belang par des politiques, des journalistes ou des analystes, à leur insu. Le fait qu’il s’agisse de personnalités qui se placent politiquement sur une toute autre ligne que le parti d’extrême droite renforce la viralité du message.

C’est bien l’objectif de la campagne : une diffusion à large échelle d’un message simplifié à l’extrême au point d’en être largement tronqué. Le procédé de mise en forme des visages et les couleurs jaunes de l’arrière-fond peuvent même laisser à penser aux internautes que les personnes sont membres ou sympathisants du parti d’extrême droite, ce qui n’est évidemment pas le cas. D'où la nécessité, sans être dupe, de pointer cette manière de procéder.

Le parti de Tom Van Grieken reprend notamment les propos de l’informateur royal tenu sur Terzake (VRT) ce mardi soir. “Toutes les pistes sont discutées, les élections sont aussi une option”, peut-on lire sur le message du Vlaams Belang.

Le message omet toutefois dans son montage la fin de réponse : "Les élections sont aussi une option, mais espérons que cela réussisse encore”.

“M. Coens a dit deux phrases sur Terzake et le Vlaams Belang n’en reprend qu’une et la sort de son contexte. Nous préférons ignorer cela et ne pas réagir”, nous assure la porte-parole de Joachim Coens.

Marc Uyttendaele: "Je ne vais pas changer d’avis parce que des crapules utilisent mes propos"

Le même procédé est utilisé pour le constitutionnaliste Marc Uyttendaele.





“J’en suis le premier marri, mais je ne vais pas changer d’avis parce que des crapules utilisent mes propos”, nous précise-t-il. “Ces propos sont significatifs du fait qu’il est temps d’avoir un réveil du côté des partis traditionnels.”

De son côté, Carl Devos, politologue à l’université de Gand et repris lui aussi dans la campagne, s’offusque de cette pratique. “Je n’étais pas au courant et je n’ai pas été contacté par ce parti. J’ai effectivement dit la citation reprise, mais elle est sortie de son contexte”, assure-t-il sur le site du Vif ajoutant que son “analyse est bien plus nuancée” et qu’il ne “cautionne en rien la campagne du Vlaams Belang.”