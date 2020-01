Il y a vingt ans, Philippe Busquin tirait sa révérence de la scène politique belge pour se tourner vers un destin européen, comme commissaire et député. Cela n'empêche pas l'ancien président du PS (1992 et 1999) de continuer à s'intéresser aux soubresauts qui agitent le plat pays. "En des périodes comme celles-ci, j'assiste même aux bureaux de parti, dont je suis membre de droit. Je suis plutôt là en observateur avisé. Je n'irais pas jusqu'à affirmer que j'ai encore un mot à dire...", reconnait le ministre d'Etat, aujourd'hui âgé de 79 ans. "Comme citoyen, je suis particulièrement attentif et inquiet de l'évolution de la situation", renchérit le Seneffois. Philippe Busquin est l'Invité du samedi de LaLibre.be.