"Je suis désolé mais je devrai interrompre cette interview à un moment", prévient d'emblée Philippe Close. Et pour cause, le bourgmestre de Bruxelles doit célébrer un mariage. "Ils ne seront que six, j'ai mal au cœur pour eux. Heureusement, la famille et les amis suivront via un direct vidéo. Cette période est vraiment particulière." Cette période particulière, c'est justement ce que nous comptons aborder avec le socialiste. Philippe Close est l'Invité du samedi de LaLibre.be.