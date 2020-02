Le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, a participé samedi à Munich (sud de l'Allemagne) à une réunion d'une dizaine de pays - principalement européens - impliqués dans la coalition internationale anti-djihadistes dirigée par les Etats-Unis, a-t-il indiqué à l'agence Belga.

Cette réunion "informelle" avait été convoquée par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, en marge de l'importante conférence sur la sécurité (MSC) qui se tient durant trois jours dans la capitale bavaroise.

Elle a porté sur la situation en Irak, un pays plongé dans la crise politique la plus grave de son histoire récente et dans l'attente de la formation d'un gouvernement sous la houlette du Premier ministre désigné, Mohammed Allawi, alors que des groupes djihadistes sont toujours actifs, et "sur notre présence au sein de la coalition" anti-Etat islamique (EI), a expliqué M. Goffin.

La dizaine de ministres présents - mais pas le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, pourtant l'un des invités-vedettes de cette grand-messe annuelle internationale sur les questions de défense - ont aussi discuté des "combattants étrangers", aussi qualifiés de "Foreign Terrorists Fighters", FTF), de toutes nationalités, qui ont rejoint les rangs de l'EI par centaines.