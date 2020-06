Le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, s'est dit vendredi "profondément préoccupé" par les menaces répétées et les nouvelles mesures américaines contre la Cour pénale internationale (CPI).

"L'appui de la Belgique à la Cour, en sa qualité d'institution judiciaire indépendante et impartiale, est indéfectible", a assuré le chef de la diplomatie dans un communiqué.

Selon M. Goffin (MR), "la Cour incarne les efforts de la communauté internationale pour développer l'état de droit au niveau international, un objectif pour lequel les Etats-Unis sont également engagés depuis longtemps".

"La Belgique souligne son attachement à préserver l'intégrité et l'indépendance de la Cour et de ses fonctionnaires. Elle rappelle également les responsabilités des Etats-Unis en tant que pays hôte des Nations unies, et que les visites de membres de la Cour sur le territoire américain se déroulent avant tout aux Nations unies, notamment dans le cadre de tâches explicitement confiées à la Cour par le Conseil de sécurité", ajoute le ministre.

Selon M. Goffin, la Belgique prendra contact avec ses partenaires dans les plus brefs délais pour examiner les conséquences concrètes de ces nouveaux développements.

Déjà engagé dans une offensive sans précédent contre la CPI, le président américain Donald Trump a encore haussé le ton jeudi en annonçant des sanctions économiques pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan.