Grande confusion ce week-end à la frontière française. Alors que Pieter de Crem avait annoncé vendredi que les visites dans les pays voisins de la Belgique pouvaient reprendre dès ce samedi, de nombreux Belges ont été refoulés à la frontière française.

Après avoir rectifié la communication sur le sujet samedi dans l'après-midi, le ministre Philippe Goffin est revenu sur l'origine de la confusion lors du JT de RTL Info le soir-même. Si l'idée d'élargir les déplacements au-delà des frontières avait été préalablement discutée entre les ministres des Affaires Etrangères et que des contacts avaient été pris dans les pays limitrophes à la Belgique, ces derniers avaient le droit de ne pas accepter les libertés permises aux citoyens de ses pays voisins. "Chaque état est souverain par rapport à ses frontières et la France a pris une décision que nous respectons, qui est de dire que les possibilités offertes aux Belges ne le seront pas en France", a ainsi rappelé Philippe Goffin. Si des déplacements transfrontaliers ont été permis en Belgique, c'était avant tout pour "permettre à des familles qui étaient terriblement demandeuses de pouvoir aller voir des proches", mais ce n'est donc malheureusement pas possible pour le moment en France, qui a décidé de garder ses frontières fermées jusqu'au 15 juin.

Le ministre Goffin regrette le couac gigantesque à la frontière française, mais souligne le fait que les déplacements se sont bien déroulés dans les autres pays voisins: "On peut regretter que des Belges aient pu avoir l'espoir d'aller en France. Je crois que l'objectif aujourd'hui est de pouvoir dire qu'au niveau des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Grand-Duché, il n'y a pas de difficulté, tant pour des achats de proximité que pour rendre visite aux familles dans le cadre des règles déjà applicables chez nous". Pour la France, "ce sera uniquement pour aller voir des proches dans les maisons de repos, ou dans le cadre des gardes alternées pour des familles qui sont de chaque côté de la frontière", a-t-il aussi tenu à préciser, pour être sûr que les choses soient claires.