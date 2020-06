Une cérémonie en petit comité s'est tenue mardi en fin de journée devant la basilique de Koekelberg pour célébrer les 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo (RDC), à l'initiative du bourgmestre de Ganshoren Pierre Kompany.

Elle s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem et du président du CD&V Joachim Coens. Les élus politiques ont discouru sur les liens inaltérables entre les deux peuples. Pierre Kompany, premier bourgmestre en Belgique d'origine congolaise, s'est réjoui du "réflexe affectif du roi", en référence aux regrets exprimés par le roi Philippe pour les actes de violence et les souffrances infligées au Congo sous Léopold II et durant la période coloniale. "Sur 60 ans, si quelqu'un a parlé c'est lui et il ne faut pas réduire cela", a déclaré Pierre Kompany.

Le bourgmestre a exprimé une pensée à tous les héros et martyrs de l'indépendance et de la lutte pour la démocratie. Il a aussi rappelé que ce sont les hommes et femmes de la RDC, et leur intelligence, qui font la richesse de cet immense pays.