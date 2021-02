Un Comité de concertation une nouvelle fois décisif se tient ce vendredi, un an après le premier cas de Covid sur le sol belge. Pierre-Yves Dermagne (PS), vice-Premier en charge de l’Économie et du Travail, chef de file du plus grand parti du gouvernement fédéral, entend donner des perspectives aux Belges et aux secteurs à l’arrêt.