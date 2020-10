Antoine Clevers et Laurent Gérard

Le gouvernement fédéral vit au rythme des annonces des nouvelles mesures sanitaires. Mercredi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) annonçait une harmonisation des mesures prises de manière individuelle par les Régions ces derniers jours, entre autres la fermeture des établissements culturels, festifs, sportifs, récréatifs ou événementiels. Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier ministre PS, en charge de l’Économie et du Travail, est au four et au moulin pour permettre à tous ces secteurs de garder la tête hors de l’eau. Entretien.