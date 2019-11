Les comptes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont dans le rouge. Les débats budgétaires commencent la semaine prochaine dans les différentes commissions du Parlement. Des économies sont inévitables. À la barre, Pierre-Yves Jeholet (MR) en est persuadé : "On ne peut pas rester dans le brouillard. On doit pouvoir être plus efficients dans les politiques que nous menons !"

Dans ce contexte, la déclaration de politique communautaire est ambitieuse. "Nous sommes aux affaires, insiste le ministre-Président. Trois partis, cinq ministres : à nous de faire en sorte que toutes les matières soient bien pilotées. Pas question qu’on nous dise, dans cinq ans, que la Fédération Wallonie-Bruxelles est en faillite car nous n’avons pas pris nos responsabilités !"

Sur fond de tolérance zéro pour toute forme de discrimination ("c’est un combat à mener transversalement : populisme, violence faite aux femmes, radicalisme, etc., on ne laissera rien passer !"), le réformateur a sélectionné ses dix chantiers prioritaires. Il les détaille pour La Libre.