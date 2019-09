C'est un fameux retournement de situation que l'on nous annonce : le MR obtiendra la ministre-présidence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon nos informations, c'est Pierre-Yves Jeholet qui prendra cette fonction que l'on pensait initialement destinée au PS.

Pour le reste du casting MR, il semble que Willy Borsus reste au gouvernement wallon mais comme "simple" ministre (il est pour, quelques jours encore, ministre-Président wallon). Il obtiendrait l'Economie et l'Agriculture, la Recherche et Développement.

Jean-Luc Crucke obtiendrait le Budget, les Aéroports et les dossiers Infrasports.

Comme autre ministre wallon, on nous cite également Valérie De Bue, déjà membre de l'exécutif régional. Elle obtiendrait le Tourisme et le Patrimoine.

Une Bruxelloise pourrait monter au gouvernement de la FWB : il s'agirait soit de Valentine Delwart (actuelle secrétaire générale du MR) ou de Françoise Schepmans. Le nom de Valentine Delwart est cité avec de plus en plus d'assurance au fur et à mesure que la soirée avance.

Georges-Louis Bouchez n'aurait pas de maroquin.

Enfin, Sabine Laruelle n'aurait pas de ministère mais passerait de la présidence du Sénat à la fonction de cheffe de groupe au parlement wallon. Ces informations restent à confirmer car, selon certaines sources libérales, l'ancienne ministre fédérale obtiendrait bien un portefeuille au sein du gouvernement wallon. A voir, donc.

En termes de compétences, les libéraux obtiendraient l'Economie, le Budget, le Commerce extérieur, les Aéroports, le Patrimoine, le Tourisme et les dossiers Infrasports. A la Fédération Wallonie-Bruxelles, le MR aurait l'Enseignement supérieur, en plus de la ministre-Présidence obtenue par Pierre-Yves Jeholet.