Le ministère public a requis, lundi après-midi devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, l'acquittement de deux employés de la CSC poursuivis après une plainte déposée par la ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem, pour calomnie et diffamation.

Le 5 juin 2015, deux employés de la CSC s'étaient présentés au domicile privé de la ministre en se faisant passer pour des employés de l'Onem venus effectuer un petit contrôle. Le but des syndicalistes, qui ont filmé la scène, était de dénoncer une mesure prise par le gouvernement visant à contrôler les fraudes au chômage.

Les employés ont réalisé six capsules chez plusieurs personnalités politiques du MR et du CDH, qui avaient soutenu cette mesure, mais seule la ministre de l'Energie a déposé une plainte, estimant avoir été humiliée, ainsi que son compagnon. "Le but du film est de faire passer un message, d'insinuer que Marie-Christine Marghem a détourné de l'argent public pour son confort personnel", a déclaré l'avocate de la ministre.

Même si le procureur du roi n'a rien trouvé de drôle dans cette vidéo diffusée sur internet, il n'y retrouve aucune intention méchante. "Il faut tenir compte de la liberté d'expression prévue dans la convention européenne des droits de l'homme", dit-il.

La défense a demandé au tribunal de ne pas condamner les auteurs de cette parodie de contrôle.

Jugement le 22 juin.