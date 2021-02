"Plus d’échafaudage sur le Palais de Justice d'ici 2023", l'objectif avait déjà été annoncé début janvier par le secrétaire d’État Mathieu Michel (MR) chargé de la Digitalisation, de la Simplification administrative et de la Régie des Bâtiments. Mais avec un budget annoncé de 60 millions d'euros pris dans le plan de relance, ce projet fait grincer des dents.



Le Secrétaire d'Etat à la relance Thomas Dermine était l'invité de Matin Première sur la RTBF ce lundi matin. Celui-ci est revenu sur cette controverse : "En termes de relance, si l'on retire des échafaudages, c'est toujours bon signe", a-t-il indiqué. Celui-ci a également tenu à rappeler que ce projet représentait moins d'1% du montant total du plan de relance.

Thomas Dermine n'a également pas caché l'aspect symbolique de ce projet."Il y a une valeur symbolique assumée. La justice a un rôle central dans notre pays", a-t-il indiqué.

Celui-ci est aussi revenu sur le choix des projets et le mécontentement de certains : "Il y a eu énormément de propositions de projets. Nous avons dû faire une sélection pour avoir le plus grand impact possible sur la société et l'économie belge."

Au total, la Belgique bénéficiera de 5,9 milliards d’euros pour relancer son économie, en misant sur la durabilité et la digitalisation. Il s’agit d’argent que l’Europe entend consacrer à la relance des activités dans les 27 États membres, tous touchés par un fort ralentissement économique suite à l’épidémie de coronavirus.