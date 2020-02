Le parti lançait, mardi, ses rencontres citoyennes devant mener à la constitution d’un nouveau mouvement politique.

Il a fait un temps de chien, mardi, toute la journée. Mais le CDH s’accroche à l’espoir qu’"Il fera beau demain", du nom de code de l’opération de refondation que le parti a lancée en janvier après la catastrophe électorale de mai. Les centristes annoncent, dans l’ordre, une ambition : "rendre confiance en l’avenir et en l’action politique" ; une vision : "mieux, plutôt que toujours plus" ; une intention : "co-construire un nouveau mouvement politique" ; et une méthode : "un processus participatif inédit". Allons vérifier cela.