Plus de 440 jours après les élections, la Belgique se cherche encore : Politique belge02:47 Alice Dive

© D.R.

Plus de 440 jours après les élections du 26 mai 2019, la Belgique se cherche encore et toujours un gouvernement fédéral - majoritaire et de plein exercice - capable d’affronter les chocs extérieurs, socio-économiques et sanitaires en tête. Ce lundi pourrait constituer un tournant dans cette nouvelle crise politique belge.