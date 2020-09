PODCAST: les coulisses des négociations fédérales Politique belge46:21 Frederic Chardon, Antoine Clevers et Adrien de Marneffe

© BELGA

PODCAST: les coulisses des négociations fédérales

Les négociations fédérales touchent à leur fin. Après de longs mois de discussions, sept partis ont réussi à s'entendre en vue de former une coalition Vivaldi (PS, sp.a, MR, Open Vld, Ecolo, Groen et CD&V). Mais si un gouvernement devrait voir le jour d'ici peu, la tension est montée jusque dans les derniers jours de négociations. Entre les piques via les réseaux sociaux et les éclats de voix au Palais d'Egmont, retour en podcast, avec trois de nos journalistes, sur les coulisses de négociations explosives.