Faites vos jeux, rien ne va plus ! Alors que la Défense annonçait fièrement, en début de semaine, la mise à disposition imminente (et gratuite) de 18 millions de masques en tissu dans les pharmacies, voilà que nos confrères du Soir épinglaient une fois de plus la société Avrox (qui a fourni 15 millions de ces masques à l’armée), pour avoir dérogé aux règles du marché public régissant l’attribution de ces masques : règles qui recommandent que ceux-ci puissent supporter un lavage à 60 degrés, alors que les masques fournis par Avrox ne permettent qu’un lavage à 30 degrés. Fâcheux, quand on sait qu’une autre société, toujours selon Le Soir, s’est vue refuser le marché au motif que ses masques ne pouvaient justement pas être lavés… à trente degrés.

La N-VA n’a pas manqué l’occasion d’épingler la Défense, en demandant ce jeudi, par l’entremise du député Michael Freilich, un audit de la Cour des comptes sur l’achat de ces masques.

L’heure des comptes

Ce énième épisode s’ajoute aux doutes sur le professionnalisme de la société luxembourgeoise Avrox, en retard sur la livraison des masques (censés arrivés le 24 mai dernier), et dont l’inexpérience en matière d’expertise médicale avait été pointée du doigt par les fédérations Essenscia et Fedustria - qui regrettaient à l’occasion l’attribution du marché à une société luxembourgeoise au détriment de sociétés 100 % belges.

Un compromis sur la table

Les masques fournis par Avrox vont-ils tout de même être distribués à la population ? Pour l’heure, la réponse semble être positive, alors que ces masques étaient encore en cours de livraison dans les pharmacies cette semaine.

Alain Chaspierre, porte-parole de l’association pharmaceutique belge, précise qu’un compromis a d’ores et déjà été mis sur la table en attendant des recommandations claires de la part du fédéral : "Les tests sur la perméabilité et la filtration de ces masques ont été réalisés et ils sont bien conformes", argue-t-il, concédant cependant qu’un changement de procédure de lavage pose un léger problème au moment de la délivrance des masques… "Nous avons eu une réunion avec l’ensemble du secteur et décidé deux choses : d’abord, l’envoi d’un courrier aux autorités et chefs de cabinets pour demander des recommandations claires. Si on ne les a pas, voilà ce qu’on propose via notre service scientifique : il faut laver le masque à 30 degrés après l’avoir utilisé maximum quatre heures, le laisser sécher et ne pas l’utiliser pendant 72 heures…" En d’autres termes, ce masque - qui par ailleurs ne protège pas le porteur mais son environnement proche - ne pourrait donc servir en tout et pour tout que deux fois par semaine pour un total cumulé de huit heures maximum…