Pour André Antoine, les différents gouvernements belges se voilent un peu la face sur le budget: "Ils font comme si de rien n’était" © Johanna de Tessieres Politique belge Stéphane Tassin

En Belgique, la crise liée au Covid-19 engendre des dépenses importantes pour chaque niveau de pouvoir. Dans un contexte financier qui était déjà difficile - pour le fédéral comme pour les entités fédérées -, ces dépenses supplémentaires vont avoir un impact important. "Il y aura une facture", prévient, André Antoine (CDH), ancien ministre wallon du Budget et actuel député de l’opposition en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Les dépenses engendrées par la crise sont indispensables. Que l’on ne se méprenne pas sur mon propos, je ne veux pas jouer au moralisateur. Mais lorsque je regarde les paramètres budgétaires, les prévisions et la manière dont certains se voilent un peu la face pour l’instant, je veux attirer l’attention", explique-t-il.