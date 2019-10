Actuellement, le délai de prescription pour abus sexuels sur des enfants est de 15 ans à compter de la majorité de la victime présumée. Le sujet est difficile et délicat mais “il faut éviter une nouvelle loi émotionnelle”, alerte Avocats.be, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. “Il n’y a aucune urgence qui justifie que la proposition soit adoptée à la va-vite”, insiste Xavier Van Gils, président d’Avocats.be qui réclame que les associations de victimes et le monde judiciaire soient entendus au préalable pour en débattre.