L’épidémie de coronavirus est "la pire crise à laquelle nous sommes confrontés depuis la Deuxième Guerre mondiale et même peut-être la pire sur le plan socio-économique depuis l’entre-deux-guerres. Ce que nous vivons en tant qu’État moderne est un choc colossal", clame Ahmed Laaouej, le chef de file du PS à la Chambre. "Le gouverneur de la Banque nationale parle d’un recul du PIB (produit intérieur brut) qui pourrait aller jusqu’à 8,5 % cette année, donc un recul des richesses produites en un an de plus de 40 milliards d’euros. C’est considérable. Pour rappel, la Sécurité sociale fonctionne avec 100 milliards par an… Quant au déficit budgétaire, il dépasserait les 7 % du PIB, selon le ministre du Budget."