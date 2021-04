Cette dernière souhaitait interpeller la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, mardi en commission du parlement wallon, mais sa question, qui s'appuyait sur un exemple particulier, a été recalée.

"Je partais d'un cas d'aidant proche qui nous a été rapporté mais ma question concernait évidemment l'ensemble de ces personnes qui aident un proche en perte d'autonomie et pour qui être malade du covid peut être une vraie catastrophe", explique-t-elle.

"Il aurait été logique que ces aidants, dont on parle peu mais qui ont un rôle prépondérant dans la société, soient vaccinés en même temps que le personnel soignant de première ligne. L'ASBL aidants proches s'était d'ailleurs adressée à la ministre Morreale en janvier, sans obtenir d'avancée sur le sujet. Ils doivent aujourd'hui faire partie des prioritaires pour la vaccination, avant la liste QVax", plaide Mathilde Vandorpe.

Pour le cdH, les puéricultrices devraient également faire partie du même train. "On voit que de plus en plus de crèches sont touchées et doivent fermer provisoirement. Dans certaines communes, les puéricultrices ont été contactées pour être vaccinées avec les doses de fin de journée mais rien n'a jamais été généralisé", regrette la députée humaniste.