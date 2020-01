La prolongation de la mission des informateurs royaux, Bouchez (MR) et Coens (CD&V), pour deux semaines, a un but officiel. Il s’agit pour les deux présidents de parti de voir si le changement récent d’attitude de la N-VA, qui semble s’ouvrir à des revendications sociales, peut avoir un impact sur la formation du futur gouvernement fédéral. En particulier, les informateurs devront déterminer si ce virage est de nature à permettre une alliance entre les nationalistes flamands et les socialistes francophones - respectivement premiers en Flandre et premiers en Wallonie.