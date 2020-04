Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invité de Matin Première ce jeudi. Il est évidemment revenu sur les décisions prises la veille par le Conseil national de sécurité.

- Concernant l'autorisation de visite par un proche dans les maisons de repos, mesure qui inquiète:

- Concernant la réouverture des écoles: "Si on veut faire un pas vers un semblant de retour à une vie plus ou moins normale, comme c'est le cas pour certaines entreprises, il faudra que les écoles rouvrent. Mais c'est toujours en cours d'étude. Faut-il par exemple d'abord rouvrir les écoles secondaires parce que les élèves sont plus grands et peuvent plus facilement repsecter la distanciation sociale ; ou alors faut-il d'abord rouvrir les écoles maternelles et primaires car les plus petits sont moins contagieux? Toutes ces questions doivent être analysées. Après, si on allongeait encore la fermeture des écoles, il était évident qu'on supprimait les examens. Ce temps-là sera ainsi consacré à la poursuite des apprentissages. Je n'exclus cependant pas des évalutations mais on étudiera tout cela quand les classes rouvriront. Les écoles pourront-elles rouvrir le 3 mai? C'est aux scientifques d'analyser puis au gouvernement de trancher. J'espère toutefois qu'on pourra tomber sur une façon de faire commune entre les différentes Régions;"

- Concernant les examens dans les universités et hautes écoles: "En ce qui concerne les universités et hautes écoles, des examens sont déjà prévus à distance. Je signalerai cependant qu'il ne faut pas trop vite exclure des examens présentiels. La ministre Glatigny analyse la situation pour voir la meilleure chose à faire."

- Concernant le secteur culturel: "C'est un secteur en grande souffrance. Nous étudions avec le Fédéral par rapport au statut de l'artiste et on espère annoncer de bonnes nouvelles, pour qu'ils aient des compensations. Ce ne sera certainement pas suffisants mais c'est très important d'essayer de les soutenir."

- Sur la réouverture de certains magasins, de jardinage et de bricolage: "Je sais qu'on sera critiqué par rapport à ces réouvertures. Ce n'est pas facile de prendre les mesures en Conseil national de sécurité. Mais on a conscience que la période de confinement est longue. On doit donc donner un peu de rêve aux citoyens et faire preuve de psychologie. C'est pour cela qu'on a réouvert les magasins de jardinerie et bricolage. Il y a un aspect économique certes, mais c'est surtout une mesure pour le bien-être du citoyen".