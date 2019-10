Par ailleurs, aucun ministre nationaliste n'a fait le déplacement pour l'occasion. S'adressant au micro de VTM, certains d'entre eux ont justifié leur choix. "Non, je ne suis pas allé, explique Ben Weyts (vice ministre-président flamand). Si j'avais 18 ans, ça ne me ferait rien de remarquer qu'il n'y a aucun ministre à ma fête. Je ne veux simplement pas être hypocrite: je ne veux pas donner l'impression que je trouve la monarchie fantastique, car ce n'est pas vrai".





Zuhal Demir (N-VA), ministre flamande de l'Energie, n'a quant à elle pas pu être présente en raison d'autres obligations. Elle a toutefois "envoyé une carte de vœux à la Princesse". Quant à l'absence des nationalistes à l'événement, la ministre estime qu'il s'agit de décisions individuelles et non pas d'un ordre du parti.

Organisée en l'honneur des dix-huit ans de la princesse Elisabeth, la fête a battu son plein aujourd'hui. Parmi les invités, 80 jeunes Belges fêtant également leur majorité cette année, mais également des membres de la famille royale et, bien évidemment, des hommes et femmes politiques. Sont ainsi venus les ministres des gouvernements fédéral, wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et des gouvernements bruxellois ainsi que flamand. Mais une absence de taille a été remarquée: celle du ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA).