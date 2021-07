Plusieurs sources évoquaient vendredi soir un potentiel lien entre Mme Haouach et l’organisation des Frères musulmans, qui figurerait dans un rapport des services de renseignements. Des rumeurs diffamatoires, affirme Ihsane Haouach. "Nous nous tenons aux explications données par Mme Haouach et à sa démission", à quant à lui déclaré le porte-parole d'Ecolo.

Suite à ces nouvelles informations, le président du parti N-VA, Peter De Roover, veut plus d'explications. "J'exige donc immédiatement que le Premier ministre Alexander De Croo et la Secrétaire d'État Sarah Schlitz se rendent au Parlement pour un texte et une explication", dit-il dans un communiqué de presse envoyé vendredi soir. "Pourquoi ces informations n'ont-elles pas été partagées avec nous et comment est-il possible qu'une personne soit nommée commissaire du gouvernement sans une véritable enquête préalable ?", s'interroge-t-il.