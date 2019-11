Politique belgeAnalyse Pourquoi l’Open VLD et le CD&V ont peur de se déscotcher de la N-VA Antoine Clevers

Même affaiblie depuis les élections, c’est encore et toujours la N-VA qui donne le tempo de la politique en Flandre. Et dans son collimateur, pour le moment, deux partis, également affaiblis : l’Open VLD et le CD&V, pourtant partenaires des nationalistes au gouvernement flamand.