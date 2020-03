En septembre 2019, après des mois de discussions et la tentative de mettre sur pied une majorité inédite appelée coquelicot - le PS et Écolo soutenus de l’extérieur, ou de l’intérieur, ou de nulle part, bref on ne sait plus trop -, un gouvernement regroupant le PS, le MR et Écolo voit le jour en Wallonie. On nous parle alors de mariage de raison mais aussi de "réformes basculantes" . Chaque composante de la majorité a, dans la déclaration de politique régionale (DPR), mis le plus possible de son programme.