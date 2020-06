Les vraies raisons de la mise à l'écart du patron de la FGTB © BELGA Politique belge Laurent Gérard

Thierry Bodson in, Robert Vertenueil out. Le premier remplace le second à la présidence de la FGTB. Ainsi en a décidé mardi le bureau fédéral du syndicat socialiste. Mais pourquoi débarquer ainsi Robert Vertenueil alors que les défis sont nombreux et gigantesques pour la FGTB ? La réponse se trouverait dans la question : il fallait un chef à la hauteur.