Pas moins de sept partis vont renouveler leur présidence dans les semaines et mois à venir. Sept partis, trois francophones (PS, MR et Défi) et quatre flamands (SP.A, Open VLD, CD&V et Groen). C’est énorme. Cette séquence électorale inhabituelle aura immanquablement un impact sur le processus de formation du gouvernement fédéral.