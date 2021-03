Que l’on ne se méprenne pas : vous ne trouverez pas (ne jamais dire "jamais") d’attaques ad hominem venant d’Olivier Maingain à l’égard de François De Smet, et inversement. Les deux hommes se respectent intellectuellement et se comprennent. Qui plus est, le second sait qu’il doit en partie son sacre présidentiel chez Défi, à l’hiver 2019, au soutien presque inconditionnel du premier. D’aucuns, dans les rangs du parti, vont d’ailleurs jusqu’à soutenir aujourd’hui que le philosophe n’aurait probablement pas décroché le poste convoité sans l’adoubement de l’hyperprésident sortant. Passons.