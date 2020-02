Le gouvernement flamand et les partenaires sociaux ont signé, vendredi, un engagement qui doit permettre, à terme, à 120.000 personnes de rejoindre le marché du travail.

Pour y parvenir et doper le taux d'emploi, quatre groupes prioritaires ont été définis pour 2020: les jeunes qui ne suivent pas de formation et qui n'ont pas d'emploi; les malades de longue durée sans contrat de travail; les bénéficiaires d'une allocation de subsistance et les gens qui ont quitté le marché du travail pour assister un proche. Le gouvernement flamand ambitionne de faire passer le taux d'emploi, au nord du pays, de 75,2 à 80%, ce qui se traduira par 120.000 personnes supplémentaires sur le marché du travail. "C'est l'objectif principal de notre accord de gouvernement", a rappelé le ministre-président flamand, Jan Jambon, à l'issue d'une réunion du comité de concertation socio-économique flamand (VESOC).

L'engagement signé ce vendredi sera rapidement coulé dans un accord même si les groupes-cibles pourront évoluer en fonction des changements observés sur le marché du travail.