Cette semaine au Parlement wallon, les députés vont surtout parler budget. Le but étant de le voter le 19 décembre en séance plénière. Et à part ça ? Quelques questions et interpellations parlementaires émailleront les différentes commissions, les députés se pencheront (à huis clos) sur leur budget de fonctionnement et lors de la séance plénière de mercredi, quelques menus décrets sont au programme. L’opposition s’opposera et la majorité défendra aveuglément les textes.