L'actuel chef du groupe DéFI au parlement bruxellois, Emmanuel De Bock, ne déposera pas sa candidature pour exercer la présidence du parti, et y succéder à Olivier Maingain dont le mandat arrive à échéance, a annoncé jeudi après-midi, via l'agence Belga, le député bruxellois. Certains voyaient celui-ci entrer dans la course électorale interne à la formation amarante. "Je mesure combien la présidence d'un parti exige nombre de sacrifices quotidiens, un investissement permanent dans un contexte parfois difficile, où l'immédiateté des réseaux sociaux et la recherche d'un certain sensationnalisme privilégient plus la forme au fond. Je souhaite pleinement m'investir dans mon travail de chef de groupe au parlement bruxellois et ne pas rompre un certain équilibre face à des engagements personnels et familiaux, et par conséquent de ne pas briguer la présidence de DéFI cette année", a-t-il expliqué.

Le chef de file de la formation amarante au parlement bruxellois bruxellois a grandi au sein du FDF devenu DéFI depuis plus de 25 ans, en y assumant plusieurs mandats et fut candidat à la présidence il y a sept ans face à Olivier Maingain.

Il a par ailleurs jugé "essentiel de renforcer le lien entre les Bruxellois et les Wallons".

A ses yeux, DéFI peut être le moteur du renouveau des idées et des pratiques en veillant à systématiser l'évaluation des politiques publiques et surtout l'efficacité de celles-ci.

Emmanuel De Bock a enfin annoncé qu'il se mettra "au service de celui ou celle qui incarnera un nouveau projet où l'ambition personnelle s'effacera devant le projet collectif et participatif, incarnant une réelle vision politique basée sur la liberté, la responsabilité et la solidarité".